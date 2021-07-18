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إزالة حالة تعدٍ بالبناء دون ترخيص في المهد بحي غرب المنيا

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إزالة حالة تعدٍ بالبناء دون ترخيص في المهد بحي غرب المنيا إزالة حالة تعدٍ بالبناء دون ترخيص في المهد بحي غرب المنيا

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال عطلة عيد الأضحى، بهدف القضاء على عشوائية البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز رئيس المدينة، إن الوحدة المحلية أزالت حالة تعد بالبناء المخالف في المهد بدون ترخيص بحي غرب المدينة، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مؤكدا استمرار جهود الوحدة المحلية للاستمرار في رصد المخالفات.

المصرى اليوم

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