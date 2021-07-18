إزالة حالة تعدٍ بالبناء دون ترخيص في المهد بحي غرب المنيا

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال عطلة عيد الأضحى، بهدف القضاء على عشوائية البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز رئيس المدينة، إن الوحدة المحلية أزالت حالة تعد بالبناء المخالف في المهد بدون ترخيص بحي غرب المدينة، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مؤكدا استمرار جهود الوحدة المحلية للاستمرار في رصد المخالفات.