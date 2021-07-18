الداخلية توقع الكشف الطبي علي نزلاء القناطر نساء، ليمان أبى زعبل 2

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واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء السجون، وقامت بتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجنى «القناطر نساء، ليمان أبى زعبل 2»

قالت الداخلية في بيان لها صباح الاحد: «في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية، وفى ضوء التعاون والمثمر والبناء بين وزارة الداخلية ممثلة في «قطاع السجون» ووزارة الصحة، وإستمراراً لتفعيل إجراءات الطب الوقائى فقد تم توجيه قافلة طبية مشتركة من وزارة الصحة وقطاع السجون بسيارة الفحص الجموعى المجهزة بغرفة آشعة لسجن القناطر نساء.. حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة لعدد من النزيلات» .

وأضافت: «كما تم توجيه قافلة طبية من قطاع السجون لليمان أبى زعبل 2 (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم»

وتابعت: «وتوالى وزارة الداخلية جهودها في إستمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية» .