وزير التنمية المحلية: 40 مليون جنيه لإعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن

★ ★ ★ ★ ★

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم اعتماد 40 مليون جنية خلال خطة العام المالي الحالي لإعداد المخططات التفصيلية للقري والمدن التي تم الإنتهاء من مخططاتها الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد الحدود الخارجية للحيز العمراني لكل مدينة وقرية وكفر ونجع وعزبة بثوابت أرضية يتم رصدها علي الشبكة الجيوديسية للجمهورية وذلك للتسهيل علي المختصين بالمحافظات في تحديد ورصد التعديات علي الأراضي الزراعية بكل محافظة.

يأتي هذا التخصيص في ضوء التكامل بين جهود كافة أجهزة الدولة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقري والمدن وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القري والمدن بالمحافظات والحد من هجرة مواطني الريف إلي المدن.

وقال الوزير، إنه بالنسبة للمخططات التفصيلية للمدن والقري، فقد تم خلال العام المالي الماضي ومن خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومن خلال المحافظات الانتهاء من المخططات التفصيلية لعدد (2) مدينة هما ( شبين القناطر ، القناطر الخيرية ) بمحافظة القليوبية، وعدد (148) منطقة داخل المدن والامتدادات العمرانية بمحافظات ( القاهرة ، القليوبية ، البحيرة ، دمياط ، الدقهلية ، الأقصر )، اضافة إلي ( 88 ) قرية بمحافظتي ( البحيرة – الدقهلية )، وتم اعتمادهم من السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بديلاً عن المجالس المحلية ليصبح ما تم إنجازة خلال السنوات الأربع الماضية 225 قرية و 11 مدينة.

وأشار إلى الإنتهاء من المخططات الإستراتيجية لعدد (13) مدينة وحى هم مدينتا كفر شكر والخصوص بمحافظة القليوبية، ومدينة ادكو بمحافظة البحيرة، ومدينة السرو بمحافظة دمياط، ومدينتا المنصورة وشربين بمحافظة الدقهلية، ومدن دار السلام وسوهاج واخميم بمحافظة سوهاج، ومدينة كوم امبو بمحافظة اسوان، ومدن القرنة والزينية قبلى وارمنت بمحافظة الأقصر، اضافة إلي حى المرج بمحافظة القاهرة، وتم اعتمادهم من رئيس مجلس الوزراء تمهيداً للبدء فى اعداد المخططات التفصيلية لها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمحافظات، كما تولت الوزارة اعتماد كردون مدينتي ديرمواس بمحافظة المنيا، وفارسكور بمحافظة دمياط من رئيس مجلس الوزراء.

وتابع شعراوي أنه بالنسبة لتوقيع نقاط الحيز العمراني فقد تم توقيع نقاط الحيز العمراني على الطبيعة لعدد (20) ألف عزبة وكفر ونجع و 85 مدينة من خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمرانى للمدن والكفور والنجوع، مؤكداً أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الحالي توقيع نقاط الحيز العمراني لعدد (15) ألف عزبة وكفر ونجع و 25 مدينة.

وأضاف الوزير، أن ملفى المخططات التفصيلية للمدن والقرى وتوقيع نقاط الحيز العمراني يحظيان بأهمية كبيرة فى احداث التنمية العمرانية والسكانية وتنظيم أعمال البناء والقضاء بشكل نهائي على العشوائيات والبناء المخالف واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير و التنمية بكافة مراكز ومدن المحافظات والمساهمة بشكل فعال فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى الارتقاء بجودة حياة كل أبناء مصر.