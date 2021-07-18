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حققت بعض اصناف الخضار قفزة في الاسعار الخضر قبل ايام من عيد الاضحي المبارك بصورة كبيرة ، فيما برر التجار الزيادة في الاسعار الي الاقبال الكبير علي استهلاك و ربما تخزين كميات كبيرة من الخضر و الفاكهة قبل اجازة عيد الاضحي والتي تستمر لمدة اسبوع كامل .

واشار التجار الي انه علي الرغم من زيادة الكميات المطروحة في الاسواق من اصناف الخضر المختلفة و لكن هناك زيادة في الاسعار نتيجة الاقبال الكبير علي الشراء قبل اجازة عيد الاضحي .

واكد التجار ان هناك تركيز في عمليات الشراء علي اصناف الخضر الرئيسية تتقدمها الطماطم و الخيار و البصل .

وحققت الخضروات قفزة في الاسواق خلال الايام القليلة الماضية .

اسعارالخضر في اسواق القطاعي بعد زيادة الاسعار :

تراوحت اسعار الكوسة ما بين 8 الي 10 جنيهات بينما بلغت سعر الباميه نحو 25 جنيها للكيلو و سجل الليمون سعر 15 جنيها للكيلو .

كما بلغ سعر القلقل الاخضر ما بين 7 و 8 جنيهات للكيلو ، فيما بلغ سعر الفلفل الالوان ما بين 10 و 12 جنيها للكيلو .

3 اصناف من الخضراوات حققت زيادة كبيرة في الاسعار :

ارتفع سعر كيلو الطماطم الي ما بين 5 و 7 جنيهات في مختلف المناطق بعد ان تراوحت الاسعار في السابق ما بين 3 و 4 جنيهات .

ارتفع سعر الخيار الي مستوي جديد حيث بلغ الكيلو ما بين 14 و 16 جنيها في مقابل اسعار تراوحت بين 8 و 10 جنيهات قبل ايام قليلة .

وجاء البصل بين اسعار الخضر التي اصابتها الزيادة في الاسعار حيث بلغ سعر الكيلو ما بين 5 الي 6 جنيهات في بعض المناطق مقابل 3.5 و 5 جنيهات في السابق .

بينما ارتفعت باقي اصناف الخضر نتيجة تراجع المتاح منها في الايام القليلة السابقة علي اجازة عيد الاضحي .

التجار تحدد اسباب زيادة الارتفاع :

وقال احمد النجيب بسوق العبور ان هناك كميات كبيرة مطروحة من الخضر و الفاكهة خلال الفترة الصيفية الحالية ، موضحا ان زيادة اسعار بعض اصناف الخضر نظرا لاقبال المستهلكين علي الشراء بصورة مكثفة قبل ايام من عيد الاضحي و خوفا من توقف الاسواق خلال فترة ايام الاجازة خلال العيد خاصة ان ايام الاجازة ستكون طويلة نسبيا .

واكد علي وجودة وفرة في كميات الانتاج من كافة اصناف الخضر و انه لا يوجد مبرر لارتفاع الاسعار ولكن زيادة الطلب المفاجئ لها دور في التاثير علي الاسعار في اسواق القطاعي و ليست في اسواق الجملة .