أخبار عاجلة

كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية جامعة حلوان -
طلاب الثانوية العامة بالشرقية يؤدون امتحان التكنولوجيا والتفاضل بإجراءات احترازية مشددة -
بدء امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة -
من أقدم القرى الأثرية في قلوة.. "الخلف والخليف" نقش التاريخ على جبال الباحة -
القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده -
دعوة رسمية للإبلاغ عن تضارب سعر ملصق وباركود الأدوية بالصيدليات -
قرابة 625 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكّد" في عسير -
وُصفت بالموثوقة.. مفاجأة تحملها تسريبات عن "آيفون 13" ومزاياه -
رئيس تركمانستان يختبر بنفسه طائرة مقاتلة -
تفاصيل وأسباب كارثة إشتعال النيران فى اسطبل عنتر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

حكم نهائي بأحقية سيدة بمرافقة والديها في «حج القرعة»

Print
حكم نهائي بأحقية سيدة بمرافقة والديها في «حج القرعة» حكم نهائي بأحقية سيدة بمرافقة والديها في «حج القرعة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بالسماح لسيدة بأداء مناسك الحج برفقة والديها بنظام القرعة طبقا للقواعد التي وضعتها الإدارة في حقوق المسنين الأكبر سناً.

كانت مقيمة الطعن قد ذكرت في طعنها أنها تقدمت للجهة الإدارية بمحافظة البحيرة بعد إعلانها بالحج بطريق القرعة وتخصيص نسبة 10% من تأشيرات الحج لكبار السن المحدد 70 عاما فأكثر وأن شروط الجهة الإدارية لمن بلغ سن 75عاما فأكثر وكذلك أصحاب الحالات المرضية المزمنة يصطحب معه مرافق من أقاربه حتى الدرجة الرابعة قادر على رعايته ولم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات الهجرية الماضية عدا المرافق لأحد والديه، وبالرغم من ذلك فإن الجهة الإدارية امتنعت عن إدراج أسماء والديها واسمها باعتبارها مرافقة لهما بكشوف الحج وهذه أغلى أمنية تتمناها لوالديها، بينما طلب الحاضر عن الجهة الإدارية رفض الدعوى، فقال القاضى الحكم آخر الجلسة.

وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار الإدارة بعدم إدراج اسم الوالدين ومعهما ابنتيهما كمرافقة لهما ضمن كشوف حجاج البحيرة الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينهم من أداء فريضة الحج بنظام القرعة.

وقالت المحكمة في حكمها إن الدستور حرص في المادة 83 منه على رعاية حقوق المسنين لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية الذي ألزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، كما أنه تضمن تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين، وقد كشف الواقع العملى أن الحجاج المسنين يجتهدون لأداء شعائر فريضة الحج ومعظمهم يؤدون المناسك على مقاعد متحركة يرافقهم أفراد من عائلاتهم بحسبان أن فريضة الحج أمنية غالية راودت الكثيرين منهم سنوات طويلة ادخروا خلالها ليتمكنوا من أدائها وهم يصرون على أداء الحج طمعاً في مرضاة الله وحسن الخاتمة.

وأشارت المحكمة إلى أنه تنظيما لراغبى أداء فريضة الحج بنظام القرعة وضعت الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة مجردة بتخصيص نسبة 10% من تأشيرات الحج لكبار السن (70 عاما فأكثر) ومرافقيهم رعاية وتمكينا لهم من أداء هذه الفريضة المقدسة على أن يتم ترتيب المتقدمين تنازلياً الأكبر سناً فالأقل ويكون للفائز بالحج من كبار السن مرافق واحد فقط من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ويشترط بالنسبة لمن بلغ 75 عاماً فأكثر وكذلك أصحاب الحالات المرضية المزمنة أن يصطحب معه مرافقا من أقاربه حتى الدرجة الرابعة يكون قادرا على رعايته ولم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات الهجرية الماضية عدا المرافق لأحد والديه مع مراعاة ضوابط المحارم الشرعية وفقاً لتعليمات الدخول إلى المملكة العربية ، وبالنسبة لمن لم تشمله نسبة ال 10% المشار إليها فإنه يتم إدراجه مع باقي الحجاج ضمن القرعة العامة. وهكذا تقديرا للمسنين وتكريما فلهم فرحتان الأولى بالتزكية وفقا لترتيب الأعمار حتى نفاذ النسبة المقررة، والثانية الدخول ضمن القرعة العامة كباقى المتقدمين لأداء فريضة الحج.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه

شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية