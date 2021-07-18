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الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر مِنى لاستقبال ضيوف الرحمن

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اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال وجودهم فيها

الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر مِنى لاستقبال ضيوف الرحمن

رفعت قوات الدفاع المدني درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر مِنى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية الثامن من شهر ذي الحجة، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال وجودهم فيها.

وأكّد قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء الدكتور حمود الفرج؛ جاهزية جميع وحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها وفق ما ورد في خطة المديرية العامة للدفاع المدني، وجاهزية جميع الجهات المشاركة لتنفيذ مهامها وفق ما ورد في الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر، لا سمح الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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