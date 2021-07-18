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كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 10:32 صباحاً
طلاب الثانوية العامة بالشرقية يؤدون امتحان التكنولوجيا والتفاضل بإجراءات احترازية مشددة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:32 صباحاً
بدء امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:32 صباحاً
من أقدم القرى الأثرية في قلوة.. "الخلف والخليف" نقش التاريخ على جبال الباحة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:24 صباحاً
القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:10 صباحاً
دعوة رسمية للإبلاغ عن تضارب سعر ملصق وباركود الأدوية بالصيدليات
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:10 صباحاً
قرابة 625 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكّد" في عسير
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:10 صباحاً
وُصفت بالموثوقة.. مفاجأة تحملها تسريبات عن "آيفون 13" ومزاياه
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 10:10 صباحاً
رئيس تركمانستان يختبر بنفسه طائرة مقاتلة
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 10:05 صباحاً
تفاصيل وأسباب كارثة إشتعال النيران فى اسطبل عنتر
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 10:04 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
احتفالات جماهير الأهلي المصري بعد فوز الفريق في دوري أبطال إفريقيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 18 يوليو 2021 12:05 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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