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وكيل صحة الشرقية يقدم واجب العزاء لأسرة وكيل مستشفى الزقازيق العام نيابة عن الوزيرة

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وكيل صحة الشرقية يقدم واجب العزاء لأسرة وكيل مستشفى الزقازيق العام نيابة عن الوزيرة وكيل صحة الشرقية يقدم واجب العزاء لأسرة وكيل مستشفى الزقازيق العام نيابة عن الوزيرة

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنابت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة ، لتقديم واجب العزاء لأسرة المغفور له بإذن الله تعالى، الدكتور أحمد سلامة وكيل مستشفى الزقازيق العام، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة منذ عدة أيام أدت إلى الوفاة.

وقام وكيل وزارة الصحة بالتوجه لمستشفى الزقازيق العام، للمشاركة في تشييع جثمان الفقيد، ونقله من المستشفي إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية صفط زريق بمركز ديرب نجم، مقدماً واجب العزاء لزوجته الدكتورة نهى الحلواني، ولجميع أفراد أسرة المغفور له بإذن الله تعالى، والعاملين بالمستشفى، داعياً المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم جميع العاملين بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية بخالص العزاء للدكتورة نهي الحلواني، وأسرة الدكتور أحمد سلامة ، وللعاملين بالمستشفي، سآلين المولي عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم وأهله الصبر والسلوان وإنا لله وانا اليه راجعون.

المصرى اليوم

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