استشاري نفسي يوضح خطورة ذبح الأضاحى أمام الأطفال

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قدم الدكتور أحمد أبو الوفا استشاري الطب النفسي، عدد من النصائح لكيفية التعامع مع الأطفال خلال عملية ذبح الأضاحي في عيد الأضحى المبارك.
وقال أبوالوفا، خلال لقائه ببرنامج «جروب الماميز»، على شاشة قناة «مدرستنا»، إنه من الضروري تدريب الأطفال على عملية الذبح وشرح المعنى الديني للأضحية.
وشدد استشاري الطب النفسي، على ضرورة مراعاة سن الأطفال، فمن الممنوع أن يشاهد الأطفال الأقل من 7 سنوات ذبح الأضحية، وصولاً لعمر التسع سنوات وبعد ذلك يمكن إخبارهم، وتابع: «من الضروري تنظيم مشاعر الطفل وتعريفه معاني وقصة الذبح، لتجنب حدوث صدمات له فيما بعد».