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استشاري نفسي يوضح خطورة ذبح الأضاحى أمام الأطفال

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استشاري نفسي يوضح خطورة ذبح الأضاحى أمام الأطفال استشاري نفسي يوضح خطورة ذبح الأضاحى أمام الأطفال

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قدم الدكتور أحمد أبو الوفا استشاري الطب النفسي، عدد من النصائح لكيفية التعامع مع الأطفال خلال عملية ذبح الأضاحي في عيد الأضحى المبارك.

وقال أبوالوفا، خلال لقائه ببرنامج «جروب الماميز»، على شاشة قناة «مدرستنا»، إنه من الضروري تدريب الأطفال على عملية الذبح وشرح المعنى الديني للأضحية.

وشدد استشاري الطب النفسي، على ضرورة مراعاة سن الأطفال، فمن الممنوع أن يشاهد الأطفال الأقل من 7 سنوات ذبح الأضحية، وصولاً لعمر التسع سنوات وبعد ذلك يمكن إخبارهم، وتابع: «من الضروري تنظيم مشاعر الطفل وتعريفه معاني وقصة الذبح، لتجنب حدوث صدمات له فيما بعد».

المصرى اليوم

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