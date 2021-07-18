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انطلاق نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث

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انطلاق نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث انطلاق نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث

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تنطلق اليوم الأحد ، منافسات نهائي تتابع المختلط لبطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

تقام اليوم الأحد منافسات نهائي التتابع المختلط لبطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 من شهر يوليو الحالي.

وتنطلق المنافسات اليوم في السباحة ثم السلاح والفروسية ويختتم اليوم بمنافسات الليزر وتسليم الميداليات للفائزين.

ويمثل في المنافسات مهند طارق وسلمي أيمن ومريم عامر ومحمد حسام.

ويشارك في البطولة 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة

وكان الوطني للناشئات قد حقق فضية الفرق، بينما حصد فريق الناشئين أمس السبت برونزية الفرق، كما حصل أحمد الجندي على ذهبية منافسات الفردي.

وشهد مراسم توزيع الجوائز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور شادي عبد العزيز مدير البطولة

المصرى اليوم

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