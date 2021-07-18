850 طالبا يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق في الوادي الجديد

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، أن طلاب الشعبة الأدبية يؤدون امتحان مادة الفلسفة والمنطق بمارثوان الثانوية العامة على مستوى 10 لجان موزعة بمراكز المحافظة وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب لأداء الامتحانات وتذليل جميع العقبات.

وقال إن غرفة العمليات تواصل متابعة سير منظومة العمل بامتحانات الثانوية العامة، بجانب المتابعة من خلال الغرف الفرعية المُشكَّلة بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لضمان سير الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 850 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية من إجمالى 1805 بالمدارس الثانوية العامة في مراكز المحافظة الإدارية الخمسة.