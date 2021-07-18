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لمواجهة زيادة الاستهلاك.. تشغيل محطات المياة بكامل طاقتها في العيد بالقليوبية

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لمواجهة زيادة الاستهلاك.. تشغيل محطات المياة بكامل طاقتها في العيد بالقليوبية لمواجهة زيادة الاستهلاك.. تشغيل محطات المياة بكامل طاقتها في العيد بالقليوبية

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أعلن المهندس مصطفي مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إصدار تعليماته بتشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها خلال عيد الأضحي المبارك، بالإضافة إلى المحطات الارتوازية ورفع درجة الاستعداد نظرًا للاستهلاك المتزايد خلال إجازة عيد الأضحي.

وقال «مجاهد» إنه وجّه مدير الأفرع بالمرور على محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي للتأكد من العمل بكامل طاقتها، وشدد على الالتزام بالنوبتجيات خلال عيد الأضحى المبارك.

وناشد رئيس شركة مياه القليوبية المواطنين ضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب لضمان استمرار الخدمة لجميع المواطنين ومنع استخدام خراطيم المياه ورش الشوارع، وأوضح أن تكرار شكاوي المواطنين من ضعف وانقطاع المياه ناتج عن الإسراف في استخدام المياه من بعض المواطنين، ووجّه بتحرير محاضر للمخالفين.

ودعا «مجاهد» جموع المواطنين إلى حسن التعامل مع خدمة الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بها لمنع حدوث طفوحات بالشوارع وتكدير لأمن المواطنين.

المصرى اليوم

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