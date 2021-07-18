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مصرع شخص وإصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بشمال سيناء

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مصرع شخص وإصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بشمال سيناء مصرع شخص وإصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بشمال سيناء

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لقي شخص مصرعه، وأُصيب 6 آخرون بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها علي الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، اليوم الأحد، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها علي طريق «العريش- القنطرة شرق» بمنطقة المزار غرب مدينة العريش، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بإصابات متنوعة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العريش العام عن طريق سيارات الإسعاف، التي هرعت إلي موقع الحادث، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

المصرى اليوم

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