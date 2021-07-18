غرق «فاطمة» وشقيقها «أحمد».. حاولت إنقاذه فغرقا معا

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لقيت طالبة وشقيقها غرقا في مجري نهر النيل، بمركز بني مزار بالمنيا، عندما حاولت إنقاذ شقيقها من الغرق أثناء الاستحمام هربا من الموجه الحارة فماتا سويا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بغرق فاطمة على عواد، 14 سنه، طالبة، وشقيقها «أحمد – 6 سنوات» مقيمان بقرية السلام بمركز بني مزار، في نهر النيل، أثناء قيام شقيقها بالاستحمام في مجري النهر هربا من الموجة الحارة، تعرض للغرق، حاولت انقاذة فغرقا سويا.

تم انتشال جثتي الطالبة وشقيقها، وإيداعها مستشفي بني مزار تحت تصرف النيابة العامة.