فتح معبر رفح البري أمام عودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت السلطات المصرية، الاحد، معبر رفح البري بشمال سيناء، استثنائيًا في اتجاه عودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة.

وقالت سفارة فلسطين بالقاهرة، إنه تم فتح معبر رفح البري استثنائيا اليوم الأحد لعودة المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مدينة العريش ممن عبروا معدية الفردان يوم الخميس الماضي ١٥ يوليو «كشف معدية الفردان».

وأضافت السفارة، أن قرار عودة المواطنين إلى قطاع غزة سيتضمن أيضا عودة المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في العريش والذين سبق لهم التسجيل عبر تطبيق واتساب السفارة.

وتوجه السفير دياب اللوح بالشكر للسلطات المصرية لتذليل الصعاب أمام الشغب الفلسطيني، وتيسير سبل العودة إلى أرض الوطن.