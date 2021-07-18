أسامة حسني يوجه رسالة قاسية للاعبين أصحاب الطموح بعد ثلاثية كايزر

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أكد أسامة حسني لاعب الأهلي السابق، أن اللاعبين الذين باعوا الأهلي مقابل المال هم الخاسرون.

وقال في تصريحات تلفزيونيه عقب المباراة: «فين أصحاب الطموح من التتويج بالبطولات وتسجيل اسمه بحروف من ذهب».

وتابع:«من بحث عن الطموح بعيدا عن الاهلي اين الآن وهو يري زملائه يرفعون اللقب العاشر وسيتواجدون في مونديال العالم».

وأضاف: «الأهلي لن يقف علي لاعب، ومن خرج من الاهلي خسروا ٥ بطولات في اقل من سنه بعد الحصول علي الدورى والسوبر والكاس وبطوله افريقيا مرتين والاهلي من يصنع النجوم ولا يستطيع أصحاب الطموح صنع تاريخ لناديهم».

وكان الأهلي قد حقق البطولة الأفريقية ابطال الدوري للمرة العاشرة عقب فوزه علي كايزر شيفز بثلاثية نظيفه