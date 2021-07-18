تعرف على موعد ومكان مونديال الأندية القادم بعد استبعاد الصين والفرق التي تأكد مشاركتها

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

توج النادى الاهلى باللقب الأفريقي العاشر فى تاريخ مسابقة دورى أبطال أفريقيا للأندية الأبطال، عقب فوزه بثلاثية على كايزرشيفز الجنوب أفريقي فى نهائب البطولة التى استاضفتها المغرب أمس .

وتأكد مشاركة الأهلى فى مونديال الأندية للمرة السابعة فى تاريخه، وكان الاهلى قد نجح فى أخر مشاركة له فى الحصول على المركز الثالث فى البطولة التى استضافتها قطر مطلع العام الجاري.

ومن المقرر ان تطلق النسخة المقبلة والتى تحمل النسخة رقم 18 من البطولة العالمية.

و تم اسناد تنظيم البطولة دولة اليابان بعد اقامتها فى قطر البطولة الماضية ومن المقرر أن تنطلق البطولة خلال شهر ديسمبر 2021.

و كان من المقرر اقامة البطولة بنظامها الجديد في الصين في يونيو ويوليو من العام الجاري، الا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تأجيل المسابقة إلى 2022 ، بسبب إعادة جدولة بطولة أمم أوروبا 2020 وكوبا أمريكا، والتي تم تأجيلهما من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ليعلن فى النهاية " فيفا " في 4 ديسمبر 2020، اللجنة التنفيذية للفيفا أن كأس العالم للأندية 2021 ستقام بنفس النظام الحالي بمشاركة 7 فرق، في أواخر عام 2021 وتستضيفها اليابان.

وكان بايرن ميونخ قد نجح فى حصد لقب البطولة الاخيرة لكنه لن يتمكن من الدفاع عن لقبه بعد إقصائه في دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2020–21.

ليشارك بدلا من تشيلسي الانجليزي بطل اوربا هذا الموسم.

وتحدد فريقين بصفة نهائية للمشاركة فى البطولة هما الاهلى وتشيلسي بطلى افريقيا واوروبا.