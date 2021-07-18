رئيس مدينة الحامول يتابع أعمال الرصف وتحسين الخدمات والمرافق بكفر الشيخ

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شهد مركز ومدينة الحامول ، حملات مكبرة لأعمال الرصف وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، سير العمل بمجزري الحامول، وأبو سكين، وتوفير الخدمات بهم وذبح الأضاحي. بالإضافة إلى المرور على مستشفى الحامول المركزي، والتأكيد علي تواجد الأطباء والتمريض بقسم الاستقبال والطوارئ، وتوفير أسطوانات الأكسجين لمرضى غرفة العناية المركزة والحضانات وقسم الحجر الصحي، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رصف طريق المجاز الشرقي الحلمية، ووضع طبقة الأساس طبقا للمواصفات الهندسية لأعمال الرصف.