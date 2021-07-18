إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لـ «رضا عبد العال»: «موسيماني مش هجاص.. وله تاريخ قبل تدريبه الأهلي»

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قال إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، إن بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، نجح في الرد على كل المشككين في قدراته، بالتتويج مع الأحمر، ببطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية، أن موسيماني رد بشكل هادئ على كافة المشككين، أولهم رضا عبد العال، الذي قلل من إمكانياته، مضيفًا «هل كابتن رضا هيقدر يطلع يقول موسيماني فاشل أو هجاص زي ما بيقول؟».

وتابع: «موسيماني تعامل مع الأهلي باحترافية واستطاع التأقلم سريعًا، ومن ثم توج بالبطولات، فضلًا عن أنه تولى مهمة تدريب الأحمر نتيجة نجاحه مع صن داونز، وتتويجه معه ببطولة إفريقيا، مشيرًا إلى أن موسيماني من المدربين الذين يقدمون كرة ممتعة وبشكل هادئ، فضلًا عن ثقة اللاعبين داخل الملعب».

واختتم تصريحاته:«ماينفعش تقلل من قيمة مدرب بيتعب ويجتهد ويحقق إنجازات على أرض الواقع، وموسيماني له تاريخ قبل ما يتولى مهمة تدريب الأهلي، وهو مدرب هادئ يمنح اللاعبين الثقة في أنفسهم داخل الملعب للعب بأريحية».