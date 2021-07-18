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وزيرة «البيئة» تستقبل حاتم قنديل بطل في التجديف لنشر الوعى البيئي

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وزيرة «البيئة» تستقبل حاتم قنديل بطل مصر في التجديف لنشر الوعى البيئي وزيرة «البيئة» تستقبل حاتم قنديل بطل في التجديف لنشر الوعى البيئي

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استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بطل في التجديف المهندس حاتم قنديل، وذلك عقب قيامة برحلة تجديف من أسوان لدمياط عبر نهر النيل خلال شهر يونيو الماضى، تحت رعاية وزارة البيئة وفى اطار المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»بهدف الترويج للمبادرة الرئاسية لرفع الوعى البيئى،وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على نهر النيل.

وخلال اللقاء هنأت وزيرة البيئة البطل على نجاحه في رحلته متمنية له مزيد من التوفيق خلال رحلاته القادمة، ووجه البطل حاتم قنديل الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على دعمها ومساندتها له في تذليل العقبات أثناء رحلته وجهودها في حماية نهر النيل من التلوث وحملات التوعية التي تقوم بها الوزارة من أجل الحفاظ عليه وتنظيفه.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على توفير الحماية ومرافقة البطل المصري وفريق عمله والتأمين خلال الرحلة القادمة والتى ستبدأ خلال شهر أغسطس القادم بفرع رشيد، وستكون تحت رعاية وزارة البيئة ومبادرة «أتحضر الأخضر»، وأن يتم خلال الرحلة العمل على ابراز جهود المصرية والتطورات التي تمت في كل محافظة يمر بها، وذلك بالتنسيق مع الفروع الإقليمية للوزارة والجهات المعنية، كما اقترحت وزيرة البيئة توصيل رسائل بيئية للأطفال في كل محافظة يتم التوقف بها، وكذلك تنفيذ أنشطة بيئية عن أهمية نهر النيل وضرورة الحفاظ عليه من التلوث.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص الوزارة على دمج جميع فئات المجتمع في العمل البيئي وفتح قنوات تواصل معه، مؤكدة على أهمية دور الشباب في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى حرص الوزارة على دعم الشباب لخلق جيل جديد من حماة البيئة ليصبحوا سفراء للبيئة في كافة ربوع مصر.

المصرى اليوم

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