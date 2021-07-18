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محافظ شمال سيناء يصدر توجيهاته لرؤساء مجالس المدن بالتواجد في الشارع خلال العيد

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محافظ شمال سيناء يصدر توجيهاته لرؤساء مجالس المدن بالتواجد في الشارع خلال العيد محافظ شمال سيناء يصدر توجيهاته لرؤساء مجالس المدن بالتواجد في الشارع خلال العيد

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أعلن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الأحد، عن استعداد جميع القطاعات الخدمية ومجالس المدن لعيد الأضحى المبارك.

وشدد محافظ شمال سيناء على قيام رؤساء المجالس بمتابعة مواقف السيارات (النقل العام، السيرفيس، نقل الركاب، والأجرة) والتأكد من تطبيق تعريفة الأجرة المقررة لعدم استغلال المواطنين.

وأكد محافظ شمال سيناء على الالتزام بذبح الأضاحى في الأماكن المخصصة لها وعدم الذبح في الشوارع واتخاذ كل الإجراءات القانونية لردع المخالفين، موجهًا رؤساء المدن بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بتشكيل فرق عمل لرفع مخلفات الأضاحى والجلود من الشوارع أولا بأول حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع شركات النظافة المتواجدة بنطاق المركز.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتواجد رؤساء مجالس المدن في الشوارع خلال فترة العيد بالتنسيق مع مأمورى أقسام الشرطة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للاجراءات الاحترازية لمواجهة ، فضلًا عن التنسيق مع مأمورى الأقسام بشن حملات على الكافيتريات والمقاهي واتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المخالفة، وخاصة تقديم الشيشة.

المصرى اليوم

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