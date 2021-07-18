«هدد خطيبته السابقة بنشر صور وفيديوهات».. إحالة شاب بالدقهلية للجنايات

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قرر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول النيابة جنوب المنصورة الكلية، إحالة شاب بمحافظة الدقهلية، لمحكمة جنايات المنصورة لقيامه بتهديد خطيبته بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من ولى امر الطالبة «أ. أ. أ»، 15 سنة، يتهم فيه خطيبها ويدعى «محمد. ف. أ.»، من إحدى قرى مركز السنبلاوين بتهديده خطيبته بعد فسخ الخطوبة بنشر صور ومقاطع مرئية خاصة بها، مطالبا بالحصول منها على مبالغ مالية والشبكة .

وأكد والد الطالبة أن خطيب ابنته السابق تحصل على تليفونها الشخصى، مقابل أن يرد لها «دبلة الخطوبة»، ثم استولى على الصور ومقاطع الفيديو وبدأ ابتزازها وهددها بإفشاء أمور خادشه بشرفها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والى قررت احالته لمحكمة الجنايات، ووجهت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 11953 لسنة 2021 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 1920 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، اتهامات أنه في تاريخ سابق لشهر أكتوبر 2020 هدد المجني عليها الطفلة «أ. أ. أ»، 15 سنة، بإفشاء الأمور المتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام، لحملها على دفع مبالغ مالية له على النحو المبين بالتحقيقات، كما هدد المجني عليها کتابةً بإفشاء أمور «خادشة» بشرفها، وهي الصور المتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام، وكان ذلك مصحوباً بطلب وهو دفع مبالغ مالية.

واتهمت النيابة العامة الشاب بأنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها، بأن نقل بواسطة الأجهزة الإلكترونية صور شخصية ومقاطع مرئية لها في مكان خاص بغير رضاها، كما أذاع في غير علانية المستندات، «الصور والمقاطع المرئية»، المتحصل عليها من الجريمة، وكان ذلك بغير رضا المجني عليها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي «واتس آب» على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت الطفلة المجني عليها في أقوالها، أمام تحقيقات النيابة العامة، أنه بناءً على خطبتها للمتهم، ونشوب خلافات فيما بينهما، قام بالحصول على الهاتف المحمول خاصتها، نظير حصولها على المصاغ الذهبي «دبلة» المقدمة إليها أثناء الخطبة، وحال وقوفه على احتوائه على صور ومقاطع مرئية خاصة بها، قام بالتواصل معها عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأرسل إليها بعضاً من تلك الصور والمقاطع، وقام بتهديدها بنشر تلك الصور، حتى تمكن من الحصول على مشغولات ذهبية منها، عبارة عن، «حلق ودبلة و3 خواتم».

وتحفظت النيابة العامة على صور للمحادثات فيما بين المتهم وخطيبته السابقة، والتي تتضمن التهديد بنشر الصور والمقاطع المرئية الخاصة بها، كما تحفظت على التسجيلات الصوتية فيما بين المتهم والطفلة المجني عليها، والتي تتضمن مضمون شهادتها، وفي نهاية التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة.