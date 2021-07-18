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كواليس رحلة عودة الاهلى بالأميرة الأفريقية.. وجلسة الخطيب وأبوريدة الأبرز

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كواليس رحلة عودة الاهلى بالأميرة الأفريقية.. وجلسة الخطيب وأبوريدة الأبرز كواليس رحلة عودة الاهلى بالأميرة الأفريقية.. وجلسة الخطيب وأبوريدة الأبرز

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وسط فرحة كبيرة داخل الطائرة الخاصة بنقل بعثة الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي من المغرب إلي القاهرة والتي وصلت صباح اليوم، عقب الفوز علي كايزرشيفز الجنوب افريقي بثلاثية نظيفه وحصولة علي اللقب العاشر في تاريخة والتاهل لمونديال الأندية للمرة السابعة خلال اخر 10 سنوات.

واستغل لاعبي الفريق الرحلة فى مواصلة احتفالاتهم وبحسب مصدر داخل الطائرة أن الاحتفالات تواصلت أثناء رحلة العودة بعدما قاموا اللاعبين والجهاز الفني بالاحتفال بمحمود الخطيب رئيس النادى والبعثة لدعمه للفريق.

كما كشف المصدر أن الخطيب أصر علي جلوس المهندس هاني أبوريدة، عضو اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي علي الكرسي بجواره، تقديرا لجهوده التي بذلها لتذليل كافة عقبات رحلة المغرب للفوز على كايزر تشيفز وتحقيق اللقب الأفريقي العاشر.

موجها الشكر لأبوريدة علي مجهوده مع الفريق طوال البطولة.

فيما حرص اللاعبون علي الحصول علي بعض الصور التذكاريه مع الكأس والميداليات وترديد الاغاني الشعبيه والرقص عليها.

المصرى اليوم

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