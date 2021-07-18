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هل يرحل موسيماني عن الأهلي بعد تحقيق حلم العاشرة؟ الدرندلي يجيب

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هل يرحل موسيماني عن الأهلي بعد تحقيق حلم العاشرة؟ الدرندلي يجيب هل يرحل موسيماني عن الأهلي بعد تحقيق حلم العاشرة؟ الدرندلي يجيب

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أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني باقِ في منصبه بعد التتويج باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال الدرندلي في تصريحات تلفزيونية: «موسيماني نجح في تحقيق الأهداف المطلوبة منذ توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي، وحقق بطولتي دوري أبطال إفريقيا في أقل من عام، وهو أمر بمثابة إنجاز غير مسبوق، لذلك فهو مستمر مع الفريق».

واختتم الدرندلي: «أغلقنا صفحة مباراة كايزر تشيفز، ونستعد لإستكمال مشوارنا في الدوري المصري الممتاز وكأس ، كما نتطلع من الآن للتفكير فى البطولة الحادية عشر لدوري أبطال إفريقيا».

المصرى اليوم

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