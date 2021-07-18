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عبد الجليل: «كايزر تشيفز فريق ضعيف والطرد نقطة التحول في المباراة»

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عبد الجليل: «كايزر تشيفز فريق ضعيف والطرد نقطة التحول في المباراة» عبد الجليل: «كايزر تشيفز فريق ضعيف والطرد نقطة التحول في المباراة»

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أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني لنادي للمقاصة، أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي متواضع للغاية، ولم نشعر به على مدار شوطي المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وأضاف عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية: «البطاقة الحمراء التي حصل عليها هابي مشيان لاعب فريق كايزر تشيفز في الدقيقة 45 كانت نقطة التحول في سير المباراة، وأدت إلى انهيار دفاعات الفريق، لذلك أرى أن الأهلي كان بإمكانه زيادة عدد الأهداف نظراً لتواضع مستوى الفريق الجنوب إفريقي».

المصرى اليوم

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