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عبد العال: «الأهلي كسب فريق بيشحت كورة والدوري المصري أقوى من دوري الأبطال»

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عبد العال: «الأهلي كسب فريق بيشحت كورة والدوري المصري أقوى من دوري الأبطال» عبد العال: «الأهلي كسب فريق بيشحت كورة والدوري المصري أقوى من دوري الأبطال»

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أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن آداء لاعبي النادي الأهلي لم يكن مقنعاً خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة وتتويج الفريق باللقب العاشر من دوري الأبطال.

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية: «لاعبي كايزر تشيفز ''بيشحتوا كورة''، ولا أعلم كيف تأهل هذا الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، فهذه النسخة هي الأقل فنياً في تاريخ دوري أبطال إفريقيا».

واختتم عبد العال: «مباراتي الأهلي أمام سموحة والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز أقوى من مباراة كايزر تشيفز، نظراً لتواضع مستوى الفريق الجنوب إفريقي».

المصرى اليوم

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