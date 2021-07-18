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انتظام امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء

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انتظام امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء انتظام امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء

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انتظمت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة. وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الامتحانات يؤديها اليوم طلاب القسم الأدبي في مادة الفلسفة والمنطقة داخل 23 لجنة الكترونية وورقية على مستوى المحافظة.

وأشار إلى تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات إلى جانب الكشف على الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة التباعد الاجتماعى فيما بينهم.

وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية في الادارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة .

المصرى اليوم

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