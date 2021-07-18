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غياب 23 طالبا عن امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية في بنى سويف

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غياب 23 طالبا عن امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية في بنى سويف غياب 23 طالبا عن امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية في بنى سويف

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أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق وعددهم 5 آلاف و283 طالباً وطالبة.

حضر الامتحان 5 آلاف و260 طالب وطالبة ،فيما تغيب 23 طالباً عن، مشيرة إلى إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (أدبي وعلمي) 16 ألف و772طالباً وطالبة في 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة. وشهدت لجان محافظة بنى سويف، وللأسبوع الثاني على التوالي لامتحانات الثانوية العامة قياس الزائرات الصحيات لدرجات الحرارة للطلاب قبل الوصول إلى للجان بالإضافة للمرور من على بوابات تعقيم، وتوزيع أكياس المطهرات عليهم، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء وسط إجراءات احترازية ضد .

وتواصل الدكتور محمد هاني غنيم مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات، حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب،وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات. والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب،مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.

المصرى اليوم

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