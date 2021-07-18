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إزالة شوادر بيع اللحوم المخالفة بالشوارع والطرق في الشرقية

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إزالة شوادر بيع اللحوم المخالفة بالشوارع والطرق في الشرقية إزالة شوادر بيع اللحوم المخالفة بالشوارع والطرق في الشرقية

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المرور الميدانى على الشوارع الرئيسية والجانبية لرصد وإزالة كافة شوادر بيع اللحوم المخالفة والمتعدي أصحابها على حرم الطرق، وتوقيع الغرامات المالية المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة مكبرة لإزالة كافة شوادر بيع اللحوم والمواشي بالطرق الرئيسية، لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وفي سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، بالمرور على الشوارع الرئيسية لإزالة شوادر ذبح الأضاحي، والتنبيه بعدم ذبح الأضاحي خارج المجازر وتطبيق القانون على المخالفين.


كان محافظ الشرقية قد قرر فتح المجازر بنطاق المحافظة، لإستقبال الأضاحى وذبحها بالمجان خلال أيام العيد، وتشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع وتوقيع غرامات كبيرة على المواطنين، وذلك طبقاً لأحكام القانون المنظمة في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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