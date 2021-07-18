بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف طريق في كفر صقر

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تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع الدكتور جلال عبدالكريم ،رئيس مركز ومدينة كفر صقر، معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال رصف طريق لكح / كفر صقر، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد ،مع مراعاة معاييرالجودة والمواصفات الفنية المحددة، لتحقيق معدلات والأمان والسلامة للطرق.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز، وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، أنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الرصف لرفع كفاءة البنية التحتية للطرق الرئيسية بالمركز، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين لنيل رضاهم، لافتا إلى أنه جارى تنفيذ أعمال رصف طريق لكح / كفر صقر بنطاق الوحده المحلية بالقضاة بتكلفه ٦ مليون جنيه، حيث بدأت الأعمال في أول يوليه من العام الماضي تحت إشراف مديرية الطرق والكبارى.