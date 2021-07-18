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شاهد.. هذه الشاحنة ستنقل كسوة الكعبة المشرّفة اليوم

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شاهد.. هذه الشاحنة ستنقل كسوة الكعبة المشرّفة اليوم شاهد.. هذه الشاحنة ستنقل كسوة الكعبة المشرّفة اليوم
من مجمع الملك عبدالعزيز إلى الحرم وسط إجراءات احترازية

شاهد.. هذه الشاحنة ستنقل كسوة الكعبة المشرّفة اليوم

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استعداداتها لاستبدال كسوة الكعبة المشرّفة ونقلها من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة إلى المسجد الحرام اليوم الإثنين.

وتحقّقت الرئاسة من جاهزية شاحنات نقل الكسوة، كما تحقّقت من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة التي أقرّتها وزارة الصحة؛ للحد من انتشار جائحة كورونا خلال مرحلة النقل والاستبدال، وإخضاع الثوب لمعايير الجودة.

وفي الشأن ذاته أوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري؛ أن وكالة الرئاسة للشؤون الفنية والخدمية رفعت مستوى جاهزيتها لنقل ثوب الكعبة المشرّفة عن طريق أسطول يتكوّن من شاحنة خاصة بعملية نقل كسوة الكعبة المشرّفة، حيث تُطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به.

وأضاف يتم تعقيم أسطول النقل وتجهيز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسة، وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، كما جُهّزت الحافلة لنقل اَلصُّنَّاع والخياطين من مقر مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة إلى المسجد الحرام، وسيارة خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرّفة.

الجدير بالذكر أن فريق الفحص والمعاينة التابع لوكالة الرئاسة لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف قام بفحص ومعاينة الثوب المكوّن من (56) قطعة، مقسّمة إلى (16) قطعة للحزام، و(8) قطع تحت الحزام، و(25) قنديلاً، و(3) قطع صمدية، و(3) قطع عرق، وقطعة للمرزاب، والتأكد من أبعاد كل جهة من جهات الثوب، وأبعاد الحزام المزخرف بالآيات القرآنية الذي يحيط بأعلى الكعبة، والتأكّد من وجود المذهبات في مواقعها الصحيحة، وفتحة المرزاب ووجودها جهة الحجر، وقياس ستارة باب الكعبة المكوّنة من خمس قطع، وكيسي مفتاح مقام إبراهيم عليه السلام، وباب الكعبة المشرّفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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