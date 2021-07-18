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هيئة الولاية على أموال القاصرين تشارك في أعمال حج هذا العام

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هيئة الولاية على أموال القاصرين تشارك في أعمال حج هذا العام هيئة الولاية على أموال القاصرين تشارك في أعمال حج هذا العام
ضِمن جهود الهيئة في متابعة واستقبال البلاغات عن أي حالة طوارئ

هيئة الولاية على أموال القاصرين تشارك في أعمال حج هذا العام

تشارك الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، في أعمال الحج لهذا العام 1442هـ، من خلال فريق عمل مختص في هذا الجانب.

وأوضح المشرف العام على فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد اللحياني، أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الهيئة في متابعة واستقبال البلاغات عن أي حالة طوارئ، وإحالتها إلى فرع الهيئة لاتخاذ ما يلزم تجاهها.

ورحّب اللحياني بحجاج هذا العام، ووجّه لهم الدعوة لزيارة جناح الهيئة، والتعرف على جهودها وأبرز الأدوار التي تقدمها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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