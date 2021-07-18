أخبار عاجلة

من أقدم القرى الأثرية في قلوة.. "الخلف والخليف" نقش التاريخ على جبال الباحة -
القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده -
دعوة رسمية للإبلاغ عن تضارب سعر ملصق وباركود الأدوية بالصيدليات -
قرابة 625 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكّد" في عسير -
وُصفت بالموثوقة.. مفاجأة تحملها تسريبات عن "آيفون 13" ومزاياه -
رئيس تركمانستان يختبر بنفسه طائرة مقاتلة -
تفاصيل وأسباب كارثة إشتعال النيران فى اسطبل عنتر -
المناصير توزع 5 دنانير بنزين مجاني للاردنيين -
الرياض.. "إخاء" تُمَكّن أكثر من 3800 مستفيد خلال العام الماضي‎‎ -
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. و"الأرصاد" ينبّه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إغلاق 25 منشأة تجارية و3 محطات وقود غير مستوفية للاشتراطات بمكة

Print
إغلاق 25 منشأة تجارية و3 محطات وقود غير مستوفية للاشتراطات بمكة إغلاق 25 منشأة تجارية و3 محطات وقود غير مستوفية للاشتراطات بمكة
بجانب ضبط 17 عاملًا بدون شهادات صحية وإتلاف 2790 كجم من اللحوم الفاسدة

إغلاق 25 منشأة تجارية و3 محطات وقود غير مستوفية للاشتراطات بمكة

أغلقت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- 25 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية.

وأوضحت بلدية العزيزية أن الفِرَق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ 735 جولة رقابية ميدانية، ونتج عنها إغلاق 25 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار ، إضافة إلى إغلاق 3 محطات وقود غير مستوفية للاشتراطات الفنية وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها.

وضبطت الفِرَق الرقابية 17 عاملًا يعملون بدون شهادات صحية، وأتلفت 2790 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى على إثر ذلك تطبيق الإجراءات والغرامات النظامية اللازمة وفق اللوائح والأنظمة البلدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة