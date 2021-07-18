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"تروية" تزحف في خامس أيامها.. "المسند": أمطار هنا والذروة حول الرياض

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هطولات متفرقة بمناطق في المملكة تمتد إلى أجزاءٍ من دولتَي اليمن وعُمان

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم سابقاً، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم هو الخامس من حالة #تروية المطرية، ومتوقع أن تزحف الحالة ناحية الغرب قليلاً.

وأضاف: "متوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من #الربع_الخالي ومنطقتَي #الرياض #نجران، وشرقي كل من #مكة #الباحة #عسير إضافة إلى أجزاءٍ من #اليمن و#عُمان".

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "ذروة الحالة اليوم على جنوب ووسط وغرب منطقة #الرياض".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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