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بدء امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة

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بدء امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بدء امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة

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بدأ منذ قليل طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة أداء الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1179 طالبا وطالبة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة بالمحظورات داخل لجان الامتحانات حتى لا يتعرض الطلاب للمساءلة القانونية وهي

اختراق أو تهكير التابلت وتحميل أي تطبيقات عليه وإخراجه من المنظومة المؤمنة، أو اصطحاب كتاب القواعد النحوية وقصة الأيام في امتحان اللغة العربية، أو دخول لجان امتحانات الثانوية العامة بالموبايل، أو إخفاء سماعات البلوتوث أو أي سماعات تستخدم في الغش، واصطحاب أي ملازم مطبوعة داخل لجان الامتحان، أو دخول لجنة الامتحان دون ارتداء الكمامة الطبية، وكذلك الامتناع عن تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع، ومحاولة الغش أو الشغب أو نشر الأسئلة والإجابات أثناء امتحانات الثانوية العامة، أو التأخر عن موعد بدء الامتحان.

المصرى اليوم

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