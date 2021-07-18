أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده -
دعوة رسمية للإبلاغ عن تضارب سعر ملصق وباركود الأدوية بالصيدليات -
قرابة 625 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكّد" في عسير -
وُصفت بالموثوقة.. مفاجأة تحملها تسريبات عن "آيفون 13" ومزاياه -
رئيس تركمانستان يختبر بنفسه طائرة مقاتلة -
تفاصيل وأسباب كارثة إشتعال النيران فى اسطبل عنتر -
المناصير توزع 5 دنانير بنزين مجاني للاردنيين -
الرياض.. "إخاء" تُمَكّن أكثر من 3800 مستفيد خلال العام الماضي‎‎ -
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. و"الأرصاد" ينبّه -
فيديو.. لحظة هروب عدّاءة بيلاروسيا في مطار طوكيو واحتمائها بالشرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

عزل رئيس وزراء بريطانيا ووزير ماليتها بعد مخالطة مصاب بـ كورونا

Print
عزل رئيس وزراء بريطانيا ووزير ماليتها بعد مخالطة مصاب بـ كورونا عزل رئيس وزراء بريطانيا ووزير ماليتها بعد مخالطة مصاب بـ كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيقتصر نشاط رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك على العمل من مكتب كل منهما وسيجري فحصهما يوميا باختبار الكشف عن كوفيد-19 وذلك بعد التأكد من مخالطتهما لشخص أصيب بالفيروس.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد أمس السبت إن فحصه أثبت إصابته بكورونا، وأكد بيان من مكتب رئيس الوزراء اليوم الأحد أن جونسون وسوناك تلقيا إخطارا من وحدة الفحص والتتبع بهيئة الخدمات الصحية الوطنية بأنهما خالطا مصابا.


ويقتضي القانون أن يعزل من يخالط مصابا نفسه عشرة أيام، غير أن رئيس ووزير المالية سيشاركان في دراسة تجريبية تسمح لهما بمواصلة العمل من المكتب والالتزام بإجراءات العزل في غير أوقات العمل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة

فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة