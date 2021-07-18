أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده -
دعوة رسمية للإبلاغ عن تضارب سعر ملصق وباركود الأدوية بالصيدليات -
قرابة 625 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكّد" في عسير -
وُصفت بالموثوقة.. مفاجأة تحملها تسريبات عن "آيفون 13" ومزاياه -
رئيس تركمانستان يختبر بنفسه طائرة مقاتلة -
تفاصيل وأسباب كارثة إشتعال النيران فى اسطبل عنتر -
المناصير توزع 5 دنانير بنزين مجاني للاردنيين -
الرياض.. "إخاء" تُمَكّن أكثر من 3800 مستفيد خلال العام الماضي‎‎ -
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. و"الأرصاد" ينبّه -
فيديو.. لحظة هروب عدّاءة بيلاروسيا في مطار طوكيو واحتمائها بالشرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صورة نادرة لشحرور "في رحلة مجانية يقودها طائر العقاب"

Print
صورة نادرة لشحرور "في رحلة مجانية يقودها طائر العقاب" صورة نادرة لشحرور "في رحلة مجانية يقودها طائر العقاب"
التقطتها مصورة أمريكية للحياة البرية في منتزه بولاية ميشيغان

صورة نادرة لشحرور

تمكنت جوسلين أندرسون، وهي مصورة أمريكية للحياة البرية، من التقاط صورة "نادرة" لطائر شحرور صغير يحلق بمساعدة طائر العقاب النساري.

وتظهر الصورة طائر الشحرور الصغير وهو يقف على متن غصن شجرة يحمله طائر العقاب النساري، الطائر الجارح الذي يبدو أنه كان بصدد بناء عشه.

وأوضحت جوسلين أندرسون وفق ما نقله موقع "CNN" تفاصيل التقاطها لهذه الصورة، لافتة إلى أنها "كانت تتجول في منتزه "كينسينجتون متروبارك" الذي يقع بمدينة ميلفورد جنوب شرق ولاية ميشيغان الأمريكية، بهدف التقاط صور لأعشاش الطيور، عندما لمحت طائر العقاب النساري".

وأشارت إلى أن "طائر العقاب كان يحلق فوق مستنقع بالمنتزه، وهي منطقة تقطنها طيور الشحرور، وبسبب طبيعتها في حماية حدودها، تميل هذه الطيور الصغيرة إلى مهاجمة طيور أكبر بكثير منها كالنسور، على سبيل المثال".

وأضافت: "العقاب النساري كان يحمل بين مخالبه غصنًا من أجل بناء عشه، وكان يطير حول البركة حين استدار واتجه نحوي، وقد لاحظت أن طائر الشحرور كان يطارده، وفي لحظة استقل الطائر الصغير الغصن الذي يحمله طائر العقاب في جولة صغيرة كما تظهر الصورة، وصادف أن أكون هناك لألتقط تلك اللحظة"، واصفة هذا المشهد النادر بـ"المثير للضحك"؛ حيث "يبدو طائر الشحرور وكأنه ذاهب في رحلة مجانية يقودها طائر العقاب الذي ظل ينظر خلفه وبدا منزعجًا للغاية من مهاجمته من قِبَل هذا الطائر الأصغر بكثير".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده

دعوة رسمية للإبلاغ عن تضارب سعر ملصق وباركود الأدوية بالصيدليات

دعوة رسمية للإبلاغ عن تضارب سعر ملصق وباركود الأدوية بالصيدليات

قرابة 625 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكّد" في عسير

قرابة 625 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكّد" في عسير

وُصفت بالموثوقة.. مفاجأة تحملها تسريبات عن "آيفون 13" ومزاياه

وُصفت بالموثوقة.. مفاجأة تحملها تسريبات عن "آيفون 13" ومزاياه