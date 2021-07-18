صورة نادرة لشحرور "في رحلة مجانية يقودها طائر العقاب"

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التقطتها مصورة أمريكية للحياة البرية في منتزه بولاية ميشيغان

تمكنت جوسلين أندرسون، وهي مصورة أمريكية للحياة البرية، من التقاط صورة "نادرة" لطائر شحرور صغير يحلق بمساعدة طائر العقاب النساري.

وتظهر الصورة طائر الشحرور الصغير وهو يقف على متن غصن شجرة يحمله طائر العقاب النساري، الطائر الجارح الذي يبدو أنه كان بصدد بناء عشه.

وأوضحت جوسلين أندرسون وفق ما نقله موقع "CNN" تفاصيل التقاطها لهذه الصورة، لافتة إلى أنها "كانت تتجول في منتزه "كينسينجتون متروبارك" الذي يقع بمدينة ميلفورد جنوب شرق ولاية ميشيغان الأمريكية، بهدف التقاط صور لأعشاش الطيور، عندما لمحت طائر العقاب النساري".

وأشارت إلى أن "طائر العقاب كان يحلق فوق مستنقع بالمنتزه، وهي منطقة تقطنها طيور الشحرور، وبسبب طبيعتها في حماية حدودها، تميل هذه الطيور الصغيرة إلى مهاجمة طيور أكبر بكثير منها كالنسور، على سبيل المثال".

وأضافت: "العقاب النساري كان يحمل بين مخالبه غصنًا من أجل بناء عشه، وكان يطير حول البركة حين استدار واتجه نحوي، وقد لاحظت أن طائر الشحرور كان يطارده، وفي لحظة استقل الطائر الصغير الغصن الذي يحمله طائر العقاب في جولة صغيرة كما تظهر الصورة، وصادف أن أكون هناك لألتقط تلك اللحظة"، واصفة هذا المشهد النادر بـ"المثير للضحك"؛ حيث "يبدو طائر الشحرور وكأنه ذاهب في رحلة مجانية يقودها طائر العقاب الذي ظل ينظر خلفه وبدا منزعجًا للغاية من مهاجمته من قِبَل هذا الطائر الأصغر بكثير".