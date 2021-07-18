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على الرغم من استقرار أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الأحد، 18 يوليو 2021 ، عند الاسعار المنخفضة التي حققتها مساء الجمعة فى استجابة لتراجع سعر الذهب عالميًا، فى ذلك الوقت ، إلا أنها تثير القلق لدى المستثمرين بسبب ضبابية السوق خاصة مع انتشار فيروس كورونا المتحور " دلتا" فى عدد من البلدان واتجاهها إلى الاغلاق ، فى الوقت الذى جاءت فيه البيانات الاقتصادية الأمريكية مطمئنة، ويؤكد الخبراء أن من يشترى الذهب للاستثمار عليه الانتظار قليلا حتى تتضح الرؤى ويتحدد اتجاه السوق خلال الفترة القليلة القادمة .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 904 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 792 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 676 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6336 جنيهًا.

واستقر سعر الذهب، في البورصة العالمية صباح اليوم، بسبب توقف التداول على الذهب لليوم الثانى، لإغلاق البورصات والأسواق العالمية للإجازة الأسبوعية يومى السبت والأحد، وذلك بعدما حقق انخفاضا ملحوظا قبل الإغلاق مباشرة .

وتأثرت أسعار الذهب عالميا، مؤخرا بالبيانات الحكومية الأمريكية والتي تم الإعلان عنها مساء الجمعة والتى أظهرت ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة، بقيمتها الأساسية بنسبة 1.3%، في شهر يونيو، بينما كان يتوقع المحللون ارتفاعها بنسبة 0.4%، مما تسبب في انخفاض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.8٪، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.9٪، وفى المقابل ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، حيث تربطهما علاقة عكسية ، ولكن التحرك كان بديئنا بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور "دلتا" .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الأحد، 800.74 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،812.36 $، وهى أسعار الاغلاق مساء الجمعة .

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