خطبة عرفة بـ 10 لغات في مشروع يستهدف 100 مليون مستفيد

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بث إلكتروني عبر "منارة حرمين" وأثير الإذاعات من مسجد نمرة

أكّد مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة بشؤون الحرمين، المهندس مشاري بن سعد المسعودي؛ أن مشروع الترجمة خلال هذا العام يترجم خطبة عرفة بـ (10) لغات، وخطب الحرمين الشريفين والدروس العلمية بالمسجد الحرام، وسيكون البث من خلال المقر الجديد، مشيراً إلى أنه منذ انطلاق المشروع في عام (1439هـ) بلغ عدد المستفيدين أكثر من (35) مليون مستفيد.

يُذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ قد دشّن "مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين الشريفين"، وستتم تغطية البث إلكترونياً، وعبر تطبيق "منصة منارة حرمين"، وأثير الإذاعات من مسجد (نمرة)، حيث يستهدف المشروع بلوغ عدد المستفيدين لهذا العام قرابة (100) مليون مستفيد من ترجمة يوم عرفة.

وختاماً شكر "المسعودي"؛ حرص واهتمام الرئيس العام بمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة، وتطويره وتزويده بأحدث الأنظمة؛ ليصل للعالم الإسلامي ورسالة الحرمين الشريفين في كافة بقاع الأرض بجميع اللغات، وما توليه حكومة المملكة العربية السعودية من اهتمامٍ حثيثٍ وحرصٍ بتوفير كافة الخدمات لحجاج وعُمار بيت الله الحرام.