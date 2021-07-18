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موظفو وموظفات "البنك العربي الوطني" يشاركون أبناء "إنسان" فرحة العيد

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يتقدّمهم عضو مجلس الإدارة المنتدب ونائبه

موظفو وموظفات

زار وفدٌ من موظفي وموظفات البنك العربي الوطني يتقدّمهم العضو المنتدب عبيد الرشيد، ونائبه نزار التويجري، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" في مقرّها بالرياض، حيث كان باستقبالهم مدير عام الجمعية المهندس محمد الياسين، وعدد من مسؤوليها.

والتقى وفد البنك خلال الزيارة أطفال الجمعية، وشاركوهم لحظات من المرح، وقدموا لهم الهدايا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ما أدخل البهجة والسرور إلى نفوس أطفال الجمعية.

وتأتي تلك الزيارة التي شاركت بها مجموعة واسعة من موظفي وموظفات البنك يمثلون مختلف قطاعات الأعمال في إطار مبادرة "كسوة العيد" التي يتبنّاها البنك تحت شعار "نسعد بإسعادهم"، وذلك امتدادًا لسلسلة مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي يعتمدها البنك للوفاء بالتزاماته التنموية تجاه المجتمع وأبنائه وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتماشيًا مع اهتمامه بهذه الفئة الغالية من المجتمع، ولتمكينهم من استشعار فرحة العيد أسوة بغيرهم من أفراد المجتمع.

واطّلع الوفد خلال اللقاء على جهود وبرامج الجمعية التي تهدف إلى تقديم خدمات متطورة لرعاية أبنائها المنتسبين، وما حققته خلال الأعوام الماضية من إنجازات لاحتضان الأيتام، ضمن بيئة آمنة تحفظ كرامتهم وتوفر لهم العيش الكريم.

وثمّن مدير الجمعية للوفد زيارته، وجدد شكره وتقديره للبنك العربي الوطني على مبادرة "كسوة العيد" وما يقدمه من دعم ومساندة للجمعية وأبنائها، لتمكينها من أداء رسالتها الإنسانية النبيلة بكفاءة.

يُشار إلى أن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" تقدم خدمات نوعية في مجال احتضان ورعاية الأطفال الأيتام وأسر المنتسبين للجمعية وذلك من خلال 20 فرعًا منتشرة في المملكة، حيث يبلغ عدد المستفيدين من برامج الجمعية أكثر من 41 ألف يتيم ويتيمة وأمهاتهم من الأرامل، في الوقت الذي تعتمد فيه الجمعية لتنفيذ برامجها على ما يرد إليها من تبرعات ورعاية مادية ومعنوية وزكاة من الأفراد والمؤسسات.

موظفو وموظفات

موظفو وموظفات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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