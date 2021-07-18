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مخاوف من زيادة الحصيلة.. مقتل 183 شخصاً في فيضانات أوروبا

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مخاوف من زيادة الحصيلة.. مقتل 183 شخصاً في فيضانات أوروبا مخاوف من زيادة الحصيلة.. مقتل 183 شخصاً في فيضانات أوروبا
ما لا يقل عن 670 مصاباً بولاية ألمانية وحيدة والنمسا تتأهب للقادم

مخاوف من زيادة الحصيلة.. مقتل 183 شخصاً في فيضانات أوروبا

أعلنت الشرطة الألمانية، الأحد، ارتفاع حصيلة الفيضانات الجارفة التي اجتاحت البلاد إلى 156 قتيلاً؛ ما يرفع إجمالي الوفيات بغرب أوروبا، إلى ما لا يقل عن 183 قتيلاً.

وفي ولاية راينلاند-بفالتز الألمانية وحدها، أعلنت الشرطة في بيان، مقتل 110 أشخاص، مقابل 98 قتيلاً وفق الحصيلة السابقة.

وأوردت الشرطة في البيان، كما نقلت "رويترز"، "يُخشى أن يتم إحصاء مزيدٍ من الضحايا"، مشيرة إلى إصابة ما لا يقل عن 670 شخصاً بجروح في الولاية.

وقضى شخص من جرّاء الفيضانات في بافاريا في جنوب ألمانيا على الحدود النمساوية، حيث انهمرت كذلك أمطارٌ غزيرة السبت.

وفي النمسا، تمّت تعبئة فرق الإطفاء في منطقتَي سالزبورج وتيرول، فيما غمرت المياه المدينة القديمة في هالين.

وكتب رئيس الوزراء سيباستيان كورتز؛ في تغريدة: "تتسبّب أمطارٌ غزيرة وعواصف - مع الأسف - في أضرارٍ جسيمة في عدة مناطق من النمسا".

وأخيراً، إلى الشرق على الحدود بين ألمانيا والجمهورية التشيكية، ارتفع مستوى المياه في منطقة ساكسن، مساء السبت؛ ما تسبّب في أضرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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