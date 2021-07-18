ابن نائب برلماني يتورط في إصابة شاب بطلق ناري في دار السلام

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تورط نجل عضو بمجلس النواب وشقيقه في إصابة مواطن بطلق نارى بمنطقة دار السلام.

وتبين من التحريات أن مشادة كلامية بين شاب ونجل النائب البرلمانى، أخرج خلالها المتهم سلاحا ناريا تعدى به على الضحية محدثا إصابته.

وأكدت التحريات أن سقيق البرلمانى تدخل لمناصرة ابن شقيقه، وتم نقل المصاب إلى المستشفى العام في حالة حرجة وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

البداية كانت بإخطار من المستشفى العام لقسم دار السلام بوصول شخص مصاب بطلق نارى وحالته حرجة.

تم تسكيل فريق بحث وتبين من التحريات أن نجل عضو مجلس نواب وشقيقه وراء الواقعة.