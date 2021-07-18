«قدرك تعيش حزين طول عمرك».. رسالة نارية من أحمد بلال لشوقي السعيد

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وجه أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، رسالة نارية إلى شوقي السعيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق.

يأتي ذلك ردا على تصريحات شوقي السعيد وقوله: «أنا بكون أسعد واحد في العالم لما الأهلي يخسر، أنا مبشجعهوش لو بيلعب قدام مين، أنا اتفقت مع الراجل بتاع الفرن جايب كل الكايزر اللي عنده وعامل ساندوتشات ومستنيهم. إن شاء الله الأهلي مش هيكسب أمام كايزر تشيفز، بشجع أي فريق أفريقي ضد الأهلي».

وكتب أحمد بلال، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «الكابتن إللي شايف إن سعادته في خسارة الأهلي، أحب أقولك، قدرك هتعيش حزين طول عمرك».

يُذكر أن الأهلي فاز ببطولة دوري أبطال افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تغلبه على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على مركب محمد الخامس.

أحرز ثلاثية الأهلي كل من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.