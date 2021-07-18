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الساحة الغربية للجمرات.. "4" مسارات بألوان وأرقام محددة لفرز الحجاج وتوجيههم بعد طواف القدوم

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الساحة الغربية للجمرات.. "4" مسارات بألوان وأرقام محددة لفرز الحجاج وتوجيههم بعد طواف القدوم الساحة الغربية للجمرات.. "4" مسارات بألوان وأرقام محددة لفرز الحجاج وتوجيههم بعد طواف القدوم
توفير مظلات لحمايتهم من أشعة الشمس ولوحات إرشادية وإضاءات

الساحة الغربية للجمرات..

‏نفذت الهيئة الملكية ممثلةً في المركز الموحد للنقل في مكة (‫#نقل_مكة) جولات تفقدية لمسارات حركة الحافلات ضمن الخطة التشغيلية لمنظومة تفويج الحجاج، وشملت الوقوف على الاستعدادات في مركز الضبط الأمني بالشميسي، مركز استقبال الحجاج بالزايدي، ومحطة باب علي ومحطة ساحة غرب الجمرات.

وجهزت الساحة الغربية لمنشأة الجمرات في ‫مشعر منى لاستقبال الحجاج بعد فراغهم من طواف القدوم، ومنطقة فرز للحجاج وتوجيههم عبر 4 مسارات مميزة بألوان وأرقام محددة.

ووفرت "‫كدانة" مظلات لحماية الحجاج من أشعة الشمس، ولوحات إرشادية وإضاءات، إضافة إلى أربعة مداخل رئيسة للحافلات، تم ربطها بالمخيمات لضمان وصول الحجاج إلى الحافلات المخصصة لنقلهم فيما بعد إلى أماكن إقامتهم في المشعر.

وخصصت "كدانة" مواقع سكن للحجاج في مشعر منى، وبتصميم يجسد تفاصيل رحلة الحاج، بدءًا من مرحلة وصول الحجاج إلى مشعر منى، وتوجيههم إلى مسارات المشاة حسب المناطق والألوان لركوب الحافلات المتوجه إلى المخيمات.الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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