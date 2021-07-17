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وزير الخارجية الصيني يجدد دعم بلاده لسوريا في مواجهة الإرهاب والحصار

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وزير الخارجية الصيني يجدد دعم بلاده لسوريا في مواجهة الإرهاب والحصار وزير الخارجية الصيني يجدد دعم بلاده لسوريا في مواجهة الإرهاب والحصار

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أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، دعم بلاده للشعب السوري في حربه ضد الإرهاب ومواجهة «الحصار والعقوبات اللاإنسانية المفروضة عليه».

وجدد الوزير الصيني، خلال لقاءه الرئيس السوري بشار الأسد، استمرار بلاده في دعم الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب والوقوف ضد التدخل في الشؤون الداخلية للشعب السوري وكل ما يمس سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وناقش الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله وزير الخارجية الصيني سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والتوافق على الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات بين الجانبين.

المصرى اليوم

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