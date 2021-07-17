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الأهلي يعتلي تصنيف نادي القرن الجديد بفارق تاريخي عن الترجي.. والزمالك سادسًا

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الأهلي يعتلي تصنيف نادي القرن الجديد بفارق تاريخي عن الترجي.. والزمالك سادسًا الأهلي يعتلي تصنيف نادي القرن الجديد بفارق تاريخي عن الترجي.. والزمالك سادسًا

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واصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صدارته واعتلائه قائمة تصنيف نادي القرن الحادي والعشرين في أفريقيا عقب تتويجه بالأميرة السمراء وعناق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وانتصر الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية في الدار البيضاء مساء السبت بالمباراة النهائية لدوري الأبطال نسخة 2020- 2021.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط في تنصيف نادي القرن الـ 21 في أفريقيا إلى الرقم 90، حيث ينص نظام «كاف» حصول الفريق المُتوج بدوري الأبطال على 5 نقاط في رصيده.

وابتعد الأهلي بصدارة نادي القرن الحادي والعشرين في أفريقيا بـ 31 نقطة كاملة عن كل من الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي صاحبي المركز الثاني بـ 59 نقطة.

وإليكم ترتيب الأندية في تصنيف نادي القرن الجديد في أفريقيا

الأهلي 90 نقطة في المركز الأول

مازيمبي والترجي 59 نقطة في المركز الثاني «مكرر»

النجم الساحلي التونسي 55 نقطة في المركز الرابع

الوداد المغربي 37 نقطة في المركز الخامس

35 نقطة في المركز السادس

المصرى اليوم

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