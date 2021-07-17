وائل جمعة: جماهير الأهلي أصبحت لا تفرح بالدوري وتنتظر التتويج بأفريقيا

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أعرب وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، عن سعادته البالغة، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تغلبه على كايزر تشيفز، بثلاثية نظيفة.

وقال وائل جمعة، في تصريحات تلفزيونية :«أهنئ لاعبي وجماهير الأهلي على التتويج ببطولة افريقيا للمرة الثانية على التوالي، والتي أصبحت للجماهير»، مضيفًا: «جماهير الأهلي أصبحت لا تفرح ببطولة الدوري، والأهم لها هو التتويج بافريقي، حيث تنتظر دائمًا التتويج بالبطولة».

وأضاف: «الحمدالله على نعمة الأهلي، الذي يجعل دائمًا مشجعيه في حالة سعادة كبيرة».

وأشاد وائل جمعة، بمحمد شريف، مهاجم الفريق الأحمر، حيث قال: «شريف، هو المهاجم الذي كان يفتقده الأهلي خلال السنوات الماضية»، مضيفًا: «الفترة التي خرج فيها اللاعب على سبيل الإعارة في صفوف انبي في الموسم الماضي، ساعدت على تطور مستواه الفني وتكوين شخصيته».