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"الذكور" يتفوَّقون على "الإناث" في ولادات مستشفى أطفال بيشة

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"الذكور" يتفوَّقون على "الإناث" في ولادات مستشفى أطفال بيشة "الذكور" يتفوَّقون على "الإناث" في ولادات مستشفى أطفال بيشة
37 ألف مستفيد من خدمات المستشفى خلال النصف الأول لهذا العام

قدَّم مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة بيشة خدماته لـ37.535 مستفيدًا، وذلك خلال النصف الأول من عام 2021م.

وأوضحت صحة بيشة أنه تم خلال الفترة نفسها ولادة أكثر من 1750 مولودًا، وعدد 1104 عمليات نساء، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الافتراضية 550 مراجعًا، وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 16377 مراجعًا، وبلغ عدد المنوَّمين بالمستشفى 3752، وعدد مراجعي العيادات بلغ 15.752.

وبلغت الولادات القيصرية 804، والولادات الطبيعية بلغت 953 ولادة، وبلغ عدد المواليد الذكور 914 مولودًا، والإناث 878 مولودة.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعدُّ من أحدث المستشفيات، وتبلغ سعته السريرية 100 سرير، كما يعد هو المستشفى المرجعي لحالات الولادة والأطفال، ويضم نخبة من الكوادر الصحية في عدد من التخصصات، ويتوافر فيه جميع الأجهزة والتقنيات الطبية الحديثة.بيشة صحة بيشة وزارة الصحة مستشفى الولادة والأطفال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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