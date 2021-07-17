مجلس النواب يهنئ الأهلي بالتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة العاشرة

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هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي، لتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه، عقب فوزه على نظيره كايزر تشيفز، الجنوب إفريقي، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس، بنهائي البطولة.

وقال حسين في بيان رسمي: «أتقدم باسمى وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهتئة للنادى الأهلي بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد الفوز الغالي على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي».

وأضاف: «تثنى اللجنة على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذي أثمر وحقق البطولة التي تضاف للنادى الأهلي وللرياضة المصرية».

وتابع: «تعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى لجماهير وأعضاء ومجلس إدارةٍ النادى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تحقيق هذا اللقب الكبير الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية؛ والتي تشهد طفرة حقيقية على مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين».

وأتم: «نرجو الله دوام التقدم والتوفيق للنادى الأهلي ولجميع الأندية والمنتخبات الوطنية، لتحقيق المزيد مِن الانجازات على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية».