حفيظ دراجي متغنياً بـ الأهلي: «غول أفريقيا»

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قدم الجزائري حفيظ دراجي، المعلق الرياضي الشهير، التهنئة للنادي الأهلي عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وحصد الأهلي النجمة العاشرة بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا التي احتضنها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكتب دراجي عبر تويتر: «ألف مبروك العاشرة للنادي للأهلي بجدارة واستحقاق، الثانية على التوالي بامتياز، يؤكد من خلالها بأنه غول إفريقيا دون منازع».

وواصل: «الأهلى لا يعتبر فريقا كبيرا لأنه يفوز،، بل يفوز ويتوج لأنه كبير وعريق، يملك ثقافة الفوز وتقاليد كروية تسعد العشاق كل مرة وتمنحهم العاشرة كهدية في هذا العيد».