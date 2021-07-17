أخبار عاجلة

4.3 ملايين وفاة.. هنا ما وصل إليه عداد إصابات "كورونا" وتحصيناته -
"كاكست" تطور مهارات الموهوبين في البحث والابتكار للمنافسة محليًّا وعالميًّا -
الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة -
هل فكرت في البيض؟ إليك 6 أغذية ومشروبات "تحرق" دهون جسمك -
مصدر طبي يكشف "تطورات خطيرة" في حالة دلال عبدالعزيز -
"الصحة" تؤكّد مجدّداً: لا يوجد أي رابط بين البنج وأخذ لقاح كورونا -
الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع -
"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق -
"أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

حفيظ دراجي متغنياً بـ الأهلي: «غول أفريقيا»

Print
حفيظ دراجي متغنياً بـ الأهلي: «غول أفريقيا» حفيظ دراجي متغنياً بـ الأهلي: «غول أفريقيا»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قدم الجزائري حفيظ دراجي، المعلق الرياضي الشهير، التهنئة للنادي الأهلي عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وحصد الأهلي النجمة العاشرة بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا التي احتضنها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكتب دراجي عبر تويتر: «ألف مبروك العاشرة للنادي للأهلي بجدارة واستحقاق، الثانية على التوالي بامتياز، يؤكد من خلالها بأنه غول إفريقيا دون منازع».

وواصل: «الأهلى لا يعتبر فريقا كبيرا لأنه يفوز،، بل يفوز ويتوج لأنه كبير وعريق، يملك ثقافة الفوز وتقاليد كروية تسعد العشاق كل مرة وتمنحهم العاشرة كهدية في هذا العيد».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة

كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة

أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية»

أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية»

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع

حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع